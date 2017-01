Légende FM a été lancée officiellement le 1er Juillet 2006 à Plouguerneau sur le 94.6 MHz par l’association Radio Légende. A l’origine de ce projet, il y a deux professionnels et passionnés de radio : Benoît QUIVIGER (Technique, Production) et Emmanuel MASIF (Programmation, Antenne).

Légende FM est une radio musicale séduisante et contemporaine qui se veut avant tout à vocation locale et touristique sur le Pays des Abers. De Plouguerneau à Brest en passant par Ploudalmézeau, Guisseny et Lesneven, elle est diffusée via la FM sur le 107.6 MHz et par Internet sur legendefm.fr. Son atout majeur est sa programmation musicale Pop & Hit, une offre quasi inexistante dans la région.

Le programme musical de Légende FM est rythmé par la diffusion de nombreuses rubriques d’infos services et de magasines locaux (météo, horaires des marées, agenda culturel, concerts, découverte du pays des Abers, etc…). Légende FM propose, en saison, la diffusion de concerts en direct, la découverte de jeunes talents Bretons, la couverture des manifestations nautiques, etc.…

Alliant musiques et informations services, le programme d’ambiance et d’accompagnement de Légende FM est idéal pour la détente et les vacances…